[INFO OPERE] Le squadre di lavoro lavorano sulle strade, rue de l'Internationale a Évry-Courcouronnes

Il Tzen 4 sostituirà l'autobus 402 tra "La Treille" a Viry-Chatillon e la stazione RER di Corbeil-Essonnes grazie a una linea più efficiente e a autobus più spaziosi e 100% elettrici.

Qual è il lavoro da fare?

I lavori mirano a continuare la costruzione del sito pulito su cui circolerà il futuro autobus Tzen 4 a livello della rue de l'Internationale.

Che differenza fa?

- Il traffico sarà su una sola corsia e sarà mantenuto in entrambe le direzioni con l'installazione di una luce alternata;

- Il limite di velocità sarà di 30 km/h.