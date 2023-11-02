[INFO OPERE] I lavori su Tzen 4 continuano a Évry-Courcouronnes
Pubblicato su-
Aggiornato il
Corso Monsignor Romero
Il Tzen 4 sostituirà l'autobus 402 tra "La Treille" a Viry-Chatillon e la stazione RER di Corbeil-Essonnes grazie a una linea più efficiente e a autobus più spaziosi e 100% elettrici.
- Qual è il lavoro da fare?
Proseguono i lavori per adeguare il sito pulito (corsie dedicate agli autobus) ai futuri autobus Tzen 4, con una lunghezza di 24 metri.
- Quando si svolgono i lavori?
I lavori si svolgeranno dal 6 all'11 novembre 2023. Si svolgeranno di notte, dalle 22 alle 5.30.
- Che differenza fa?
L'attraversamento del sito all'incrocio con il Cours Roméro sarà chiuso al traffico veicolare. I percorsi di deviazione sono impostati:
- da rue du Père André Jarlan, da boulevard François Mitterrand (D93A) e boulevard des Coquibus (D930) in entrambi i sensi di marcia;
- da rue Boissy d'Anglas, via rue Simone Veil, boulevard de l'Yerres e rue Pierre Mauroy, a senso unico.
La circolazione degli autobus 401 e 402 è mantenuta.
Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni sui processi.