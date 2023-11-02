Autobus

Nuova lineaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

[INFO OPERE] I lavori su Tzen 4 continuano a Évry-Courcouronnes

Corso Monsignor Romero

Il Tzen 4 sostituirà l'autobus 402 tra "La Treille" a Viry-Chatillon e la stazione RER di Corbeil-Essonnes grazie a una linea più efficiente e a autobus più spaziosi e 100% elettrici.

  • Qual è il lavoro da fare?
    Proseguono i lavori per adeguare il sito pulito (corsie dedicate agli autobus) ai futuri autobus Tzen 4, con una lunghezza di 24 metri.
  • Quando si svolgono i lavori?
    I lavori si svolgeranno dal 6 all'11 novembre 2023. Si svolgeranno di notte, dalle 22 alle 5.30.
  • Che differenza fa?
    L'attraversamento del sito all'incrocio con il Cours Roméro sarà chiuso al traffico veicolare. I percorsi di deviazione sono impostati:

- da rue du Père André Jarlan, da boulevard François Mitterrand (D93A) e boulevard des Coquibus (D930) in entrambi i sensi di marcia;

- da rue Boissy d'Anglas, via rue Simone Veil, boulevard de l'Yerres e rue Pierre Mauroy, a senso unico.

La circolazione degli autobus 401 e 402 è mantenuta.

Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni sui processi.