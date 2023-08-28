Autobus

[INFO OPERE] Chiusura dell'incrocio tra Route de Grigny e Rue de la Fontaine a Ris-Orangis

Data di pubblicazione: 21 agosto 2023

Chiusura degli incroci tra rue de la Fontaine e route de Grigny

Dallafine di agosto 2023, l'incrocio tra Route de Grigny e Rue de la Fontaine sarà chiuso durante il giorno (dalle 8 alle 17) perunperiodoprovvisorio di 3mesi.       

Inoltre, il tratto di Rue de la Fontaine che porta a Place du Moulin à Vent sarà chiuso. Gli altri accessi alla Place du Moulin à Vent sono mantenuti.

Le deviazioni sono messe in atto.

