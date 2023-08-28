[INFO OPERE] Chiusura dell'incrocio tra Route de Grigny e Rue de la Fontaine a Ris-Orangis
Data di pubblicazione: 21 agosto 2023
Chiusura degli incroci tra rue de la Fontaine e route de Grigny
Dallafine di agosto 2023, l'incrocio tra Route de Grigny e Rue de la Fontaine sarà chiuso durante il giorno (dalle 8 alle 17) perunperiodoprovvisorio di 3mesi.
Inoltre, il tratto di Rue de la Fontaine che porta a Place du Moulin à Vent sarà chiuso. Gli altri accessi alla Place du Moulin à Vent sono mantenuti.
Le deviazioni sono messe in atto.