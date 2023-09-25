Alla scoperta delle fasi di costruzione di Tzen 4 – Carrozzeria e verniciatura
Pubblicato su
La verniciatura è uno dei passaggi chiave nella personalizzazione del Tzen 4, quello che conferisce all'autobus il suo aspetto unico.
In precedenza, viene eseguita la carrozzeria degli autobus e poi, all'interno dell'officina di produzione degli autobus, la vernice viene applicata in una stanza dedicata da una persona che utilizza una pistola per verniciatura. Un lavoro preciso che richiede rigore e meticolosità.
Scopri nuove immagini della produzione di autobus!