Autobus

Nuova lineaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

Una giornata intensa per gli studenti del Lycée Robert Doisneau di Corbeil-Essonnes

Pubblicato su

  -  

Aggiornato il

Gli studenti della Robert Doisneau High School durante la visita del laboratorio

La scorsa settimana, gli studenti della Robert Doisneau High School hanno partecipato a un'escursione didattica durante la quale hanno potuto osservare da vicino le diverse fasi della produzione del futuro autobus Tzen 4!

Questa visita scolastica guidata dai team Van Hool ha anche permesso loro di scoprire i mestieri necessari per realizzare un tale progetto.