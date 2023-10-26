Una giornata intensa per gli studenti del Lycée Robert Doisneau di Corbeil-Essonnes
Gli studenti della Robert Doisneau High School durante la visita del laboratorio
La scorsa settimana, gli studenti della Robert Doisneau High School hanno partecipato a un'escursione didattica durante la quale hanno potuto osservare da vicino le diverse fasi della produzione del futuro autobus Tzen 4!
Questa visita scolastica guidata dai team Van Hool ha anche permesso loro di scoprire i mestieri necessari per realizzare un tale progetto.