Alla scoperta delle fasi di costruzione di Tzen 4 – Interior design
Il design degli interni degli autobus è una fase chiave della costruzione. L'obiettivo è quello di coniugare funzionalità ed estetica per offrire ai viaggiatori uno spazio confortevole ed ergonomico.
- Un design ponderato: il layout dell'autobus viene prima pensato tenendo conto dell'uso dei passeggeri e in particolare del modo in cui sono distribuiti nell'autobus
- Installazione: i vari elementi interni come sedili, spazi per persone con mobilità ridotta, pavimentazione, sistema audio e video, illuminazione o prese USB sono installati in conformità con i piani di progettazione.
- Controllo qualità: come in ogni fase, gli allestimenti interni sono soggetti a rigorosi controlli per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e comfort.