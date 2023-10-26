BUSWORLD: La partecipazione di Tzen 4 all'evento

Il futuro autobus Tzen è stato presentato a Busworld, una fiera internazionale che riunisce più di 30 paesi e 40.000 visitatori.

L'opportunità di svelare il suo aspetto ma anche tutte le sue specificità, incluso il suo sistema di ricarica, una prima mondiale!

Lo Tzen 4 è anche il primo a beneficiare di questi autobus, che saranno poi impiegati per la linea Tzen 5. È dotato di dispositivi moderni: schermi informativi, aria condizionata ad alta efficienza energetica, elevata luminosità e maggiore sicurezza.