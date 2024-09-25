Strutture per la biodiversità lungo il percorso
Il futuro percorso di Tzen 4 incorpora un paesaggio progettato per migliorare la biodiversità locale.
- Selezione di piante adatte: saranno preferite piante ricche di bacche e frutti, come il melo di Sargent (Malus sargentii), nonché specie locali come pini, aceri e betulle.
- Prati fioriti: lungo il percorso, prati seminati di fiori.
- Manutenzione rispettosa: La manutenzione degli spazi verdi sarà effettuata senza l'uso di sostanze chimiche pericolose, al fine di proteggere la piccola fauna e flora.