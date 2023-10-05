Autobus

[INCONTRO PUBBLICO] I team del progetto Tzen 4 vengono a incontrarvi a Ris-Orangis

Mercoledì 11 ottobre, dalle 18:30, si terrà un incontro pubblico a Ris-Orangis. Durante questo evento, avremo il piacere di presentarvi il progetto, di informarvi sugli ultimi progressi dei lavori 4, ma anche, di parlarvi dell'arrivo del tram-treno T12 nella vostra città.

Sarà previsto anche un momento di scambio, vi aspettiamo per rispondere a tutte le vostre domande! 🤝

📍 10 posto Jacques Brel , Ris-Orangis