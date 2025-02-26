Il percorso di Tzen 4 nel verde: ricoveri per biciclette per viaggi ancora più fluidi!
A Bois de l'Epine, a febbraio è stato installato un ricovero sicuro per biciclette!
Come promemoria, il progetto Tzen 4 include la mobilità dolce con:
• L'installazione di cerchi per biciclette ad ogni fermata dell'autobus Tzen 4;
• l'installazione di parcheggi sicuri per biciclette presso gli hub di trasporto multimodale;
• Lo sviluppo di piste ciclabili lungo il percorso in alcuni punti, come rue Pierre Brossolette a Ris-Orangis e la RN7.
• Car / bike sharing su strade più restrittive in termini di spazio, come ad esempio sulla Route de Grigny a Ris-Orangis dove il traffico automobilistico è limitato a 30 km / h.
In totale, saranno creati non meno di 360 posti auto per biciclette.