Scopri le opere viste dal cielo in video

Tzen 4 sostituirà la linea 402 tra Viry-Chatillon e Corbeil-Essonnes. Su alcune parti della linea vengono create nuove corsie dedicate agli autobus e viene effettuata una completa riqualificazione degli spazi. In altri luoghi il sito pulito esiste già, ed è oggetto di lavori di adattamento e ristrutturazione per l'arrivo del futuro Tzen 4!

L'arrivo dello Tzen 4 mira a migliorare considerevolmente l'ambiente di vita degli Essonniani:

- Stazioni più grandi e moderne

- Installazione di cerchi per biciclette in ogni stazione

- Sviluppo di piste ciclabili