Scopri le fasi di costruzione di Tzen 4 – Focus sull'accessibilità

Gli autobus Tzen 4 sono stati progettati e progettati per consentire un facile accesso a tutti i tipi di pubblico, comprese le persone con mobilità ridotta.

Porte scorrevoli: salire a bordo in modo facile e conveniente

Le ampie porte scorrevoli dello Tzen 4 sono progettate per facilitare l'imbarco. Sia che tu viaggi con i bagagli o con un passeggino, puoi salire a bordo facilmente. Per gli utenti su sedia a rotelle, l'autobus è dotato anche di una rampa.

Piattaforme allo stesso livello: accesso senza barriere architettoniche

Per garantire un'accessibilità ottimale, le piattaforme delle fermate Tzen 4 sono appositamente progettate per essere allo stesso livello dell'autobus. Anche le fermate della 402 sono in fase di adeguamento per raggiungere questo obiettivo: le piattaforme possono essere sollevate.

Posti riservati: più comfort a bordo

All'interno dello Tzen 4, 8 posti sono appositamente riservati alle persone con mobilità ridotta. Questi sedili offrono uno spazio più ampio per garantire un comfort ottimale. Sono previsti anche spazi per sedie a rotelle o passeggini.