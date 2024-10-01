Gli uffici dei vostri agenti locali per il mese di ottobre
- Mercoledì 02 ottobre 2024 : Mercato di Senghor a Évry-Courcouronnes
- Martedì 08 ottobre 2024 : Stazione ferroviaria di Grigny Centre
- Mercoledì 09 ottobre 2024 : Mercato di Tarterêts a Corbeil-Essonnes
- Giovedì 10 ottobre 2024: Sonia Delaunay College a Grigny
- Mercoledì 16 ottobre 2024: Mercato di Ris-Orangis
- Martedì 22 ottobre 2024: Stazione ferroviaria di Évry-Courcouronnes
- Giovedì 24 ottobre 2024: Mercato della Grande Borne Grigny
- Mercoledì 30 ottobre 2024: Stazione ferroviaria di Corbeil-Essonnes Zola