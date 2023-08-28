I primi passi per il futuro deposito bus
Data di pubblicazione: 19 febbraio 2020
Per costruire il futuro deposito degli autobus, il magazzino logistico Norbert Dentressangle è stato distrutto.
È stato quindi effettuato un movimento terra del sito per consentire all'INRAP (Istituto Nazionale per la Ricerca Archeologica) di effettuare una diagnosi archeologica.
Il deposito degli autobus di Tzen 4 avrà diverse specificità:
- Ricezione e manutenzione di veicoli biarticolati lunghi 24 metri
- Dispositivo di ricarica per veicoli 100% elettrici
- Misure ambientali e integrazione paesaggistica di qualità.