Proseguono i lavori di costruzione del futuro centro operativo bus

Data di pubblicazione: 22 settembre 2022

A seguito dei lavori di sterro, la costruzione del futuro centro operativo bus (COB) per la futura linea Tzen 4 è a buon punto.

Feedback sul lavoro

Dall'inizio dei lavori un anno fa, gli edifici con spazi di lavoro e locali tecnici sono ora visibili e stanno prendendo forma. Alla fine, l'installazione includerà uno spazio di stoccaggio per i nuovi autobus 100% elettrici lunghi 24 metri, stazioni di ricarica; ma anche le officine di manutenzione e il posto di comando della futura linea.

Prossime tappe

È in corso l'installazione degli allacciamenti elettrici, gas, idrici e di telecomunicazione del futuro edificio. L'impermeabilizzazione dei locali, la finitura delle facciate o l'installazione di infrastrutture di manutenzione come passerelle di accesso ai tetti degli autobus e ponti a tamburo potranno iniziare.

Un centro al servizio del suo personale

Nella progettazione dell'edificio, Île-de-France Mobilités ha utilizzato la sua esperienza e la competenza dei suoi team per offrire un posto di lavoro ergonomico per il personale del futuro operatore di Tzen 4. Per fare questo, sono stati creati spazi abitativi comuni e l'acustica è stata progettata per ridurre al minimo l'impatto acustico delle attività di manutenzione.

Design eco-responsabile

Questo nuovissimo centro operativo per autobus è stato progettato con un paesaggista e un ecologista al fine di conciliare vincoli tecnici, requisiti ambientali e qualità architettonica. Questo edificio sostenibile sarà dotato di attrezzature a basso consumo energetico, utilizzerà l'acqua in un circuito chiuso, compresa la raccolta dell'acqua del fiume, e comprenderà una terrazza verde sul tetto di 2.900 m² aperta al personale.

Inoltre, il centro operativo sarà completamente illuminato a LED e avrà 6.350 m² di spazio verde, ovvero il 20% della superficie totale del centro.

Un cantiere supervisionato

L'assistenza alla gestione del progetto di qualità ambientale garantisce che le imprese di costruzione rispettino alla lettera la carta "sito a basso fastidio". Questa carta garantisce il rispetto delle soglie di livello sonoro in vigore.

Scopri lo stato di avanzamento del cantiere in immagini!

I lavori di costruzione del futuro COB