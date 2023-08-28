Iniziano i lavori di costruzione del futuro centro operativo bus!

Data di pubblicazione: 8 settembre 2021

I lavori di costruzione del centro operativo degli autobus (COB) a Corbeil-Essonnes inizieranno la settimana del 13 settembre, su un ex sito logistico, ora demolito!

Infatti, per consentire l'inizio della costruzione del COB Tzen 4, da marzo 2019 si sono susseguite diverse fasi preliminari: la decostruzione dell'ex magazzino logistico e dei suoi uffici, la demolizione dell'officina di riparazione dei camion o una fase di diagnosi archeologica prima della costruzione.

Dalla prossima settimana, i lavori di sterro saranno il primo passo dei lavori: si tratta di preparare il terreno, in modo da poter poi costruire le fondamenta e costruire e sviluppare il COB.

Nell'ambito della transizione energetica avviata da Île-de-France Mobilités, gli autobus Tzen 4 saranno elettrici al 100% e il COB sarà quindi attrezzato per ricaricare, parcheggiare, pulire e mantenere questi veicoli.

Progettato con un approccio di alta qualità ambientale, il COB è dotato di spazi di qualità come tetti verdi e un giardino pluviale con un laghetto per la raccolta dell'acqua piovana.

Presto potrete saperne di più sul futuro centro operativo degli autobus, con il prossimo numero della Newsletter.