Sono iniziati i lavori per il futuro deposito degli autobus

Data di pubblicazione: 10 maggio 2019

I primi lavori sullo Tzen 4 sono iniziati nell'aprile 2019!

È con il futuro deposito degli autobus che il progetto entra nella sua fase concreta. Il sito logistico Norbert-Dentressangle, situato a Corbeil-Essonnes, ospiterà il futuro deposito di autobus per la linea Tzen 4. Questo deposito di autobus consentirà sia di parcheggiare gli autobus che di garantirne la manutenzione e la pulizia.

Il cantiere di demolizione del sito di Norbert-Dentressangle si svolge quindi in più fasi:

Un primo passo è quello di preparare il sito, in particolare con la rimozione dell'amianto dal sito.

Quindi, i vari edifici che costituiscono il sito vengono demoliti.

Infine, saranno effettuati lavori di sterro affinché l'Istituto Nazionale per la Ricerca Archeologica (INRAP) effettui una diagnosi archeologica del sito.

Durante tutto il lavoro, vengono prese misure per includere il sito in un approccio sociale e ambientale, in particolare con oltre 200 ore di lavoro in integrazione.

La prossima newsletter del progetto tornerà in dettaglio su questa prima fase del lavoro!