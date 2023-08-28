Sono iniziati i lavori sulla RN7 a Corbeil-Essonnes

Data di pubblicazione: 19 dicembre 2022

Inizio dei lavori infrastrutturali per Tzen 4

Iniziano i lavori infrastrutturali sulla RN7. Questi includeranno la creazione di corsie dedicate per gli autobus, l'adeguamento delle attuali fermate e corsie di traffico e la realizzazione di strutture per biciclette e pedoni.

Qual è il lavoro da fare?

Questa prima fase consiste nel liberare gli spazi necessari per creare le strutture di Tzen 4.

Quando si svolgono i lavori?

Questa fase preparatoria è iniziata il 6 dicembre 2022 per un periodo di due mesi e mezzo. I lavori saranno sospesi dal 19 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023.

Che differenza fa?

Il traffico automobilistico è mantenuto in entrambe le direzioni della RN 7, con riduzioni temporanee delle corsie di traffico. Per raggiungere la RN104, viene proposto un percorso alternativo.