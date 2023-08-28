Autobus

Nuova lineaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

Sono iniziati i lavori sulla RN7 a Corbeil-Essonnes

Pubblicato su

  -  

Aggiornato il

Data di pubblicazione: 19 dicembre 2022

Inizio dei lavori infrastrutturali per Tzen 4

 

Iniziano i lavori infrastrutturali sulla RN7. Questi includeranno la creazione di corsie dedicate per gli autobus, l'adeguamento delle attuali fermate e corsie di traffico e la realizzazione di strutture per biciclette e pedoni.

 

Qual è il lavoro da fare?

 

Questa prima fase consiste nel liberare gli spazi necessari per creare le strutture di Tzen 4.

 

Quando si svolgono i lavori?

 

Questa fase preparatoria è iniziata il 6 dicembre 2022 per un periodo di due mesi e mezzo. I lavori saranno sospesi dal 19 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023.

 

Che differenza fa?

 

Il traffico automobilistico è mantenuto in entrambe le direzioni della RN 7, con riduzioni temporanee delle corsie di traffico. Per raggiungere la RN104, viene proposto un percorso alternativo.

Per maggiori informazioni, consulta le informazioni sul lavoro