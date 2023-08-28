Iniziano i lavori preparatori per lo Tzen 4!

Data di pubblicazione: 15 giugno 2020

Dopo un periodo di studio indispensabile per l'avvio dei lavori, le società concessionarie con reti nel sito del futuro Tzen 4 sono pronte ad intervenire: spetta ai concessionari spostare le reti (acqua, luce, gas, telecomunicazioni...) situate sotto le future corsie dedicate alla tua futura linea di autobus, secondo il principio della deviazione sistematica delle reti esistenti situate sotto la piattaforma. Pertanto, in caso di manutenzione della rete, la circolazione del futuro Tzen 4 non sarà interrotta.

Questa prima fase di lavori consentirà di realizzare in una seconda fase i lavori infrastrutturali di Tzen 4 (sviluppo di corsie e stazioni dedicate agli autobus).

Dalkia, una filiale del gruppo EDF, sarà la prima a spostare le sue reti elettriche nei prossimi giorni, a Place du Pont Amar e Place de l'Orme a Martin a Evry-Courcouronnes. Da luglio, Enedis dovrebbe iniziare il proprio lavoro.

La nostra priorità è garantire la sicurezza delle persone che lavorano sul sito e quella dei residenti locali. I concessionari svolgono quindi i lavori nel rigoroso rispetto delle misure sanitarie incluse nella guida alle raccomandazioni di sicurezza sanitaria pubblicata dall'OPPBTP e approvata dallo Stato.