[INFO OPERE] Chiusura del Carrefour Emile Zola a breve

Qual è il lavoro da fare?

Proseguono i lavori per adeguare il capolinea di Corbeil e il sito dell'autobus Tzen 4.

Quando si svolgono i lavori?

Questa nuova fase si svolgerà dal 24 maggio al 14 giugno 2024 compresi.

Nuove informazioni sul lavoro vi saranno comunicate a breve per chiarire il lavoro di questa estate.

Che differenza fa?

- Proseguono i lavori alla stazione degli autobus di Corbeil-Essonnes e Rue Émile Zola sarà chiusa al traffico automobilistico.

- Le deviazioni sono istituite attraverso Avenue Serge Dassault e Rue Charles Robin per unire Rue Émile Zola e Rue Gustave Courbet.

- L'incrocio di rue Émile Zola sarà chiuso fino alla fine di giugno.