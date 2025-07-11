Le tue linee di autobus sono tornate alla stazione degli autobus di Évry-Courcouronnes

Da lunedì 14 luglio, le fermate della stazione degli autobus "Gare d'Évry-Courcouronnes Centre" livello 1 saranno di nuovo operative! Tutte le linee di autobus che erano state deviate dal Boulevard des Champs-Elysées riprendono il loro percorso originale e si fermeranno alla stazione degli autobus.

I tuoi agenti di sensibilizzazione Stella e Madia saranno sul posto la prossima settimana per informarti e guidarti.