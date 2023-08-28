[Info Opere] Inizio dei lavori nei pressi della stazione di Corbeil-Essonnes

Data di pubblicazione: 14 giugno 2023

Lavori al capolinea Corbeil-Essonnes – Zola

I lavori infrastrutturali di Tzen 4 sono iniziati nel dicembre 2022 a Corbeil-Essonnes sulla RN 7: nuove corsie dedicate agli autobus (chiamate "sito pulito") saranno costruite lì.

D'ora in poi, i lavori continuano vicino a rue Émile Zola e alla stazione degli autobus Corbeil-Essonnes – Zola, che sarà il capolinea della linea. L'attuale fermata della 402 dovrà essere dotata di banchine più lunghe per ospitare la futura stazione Tzen 4 e i suoi autobus biarticolati da 24 metri. Il capolinea non sarà una stazione come le altre in quanto sarà un punto di ricarica per gli autobus e consentirà anche ai conducenti di iniziare / terminare il loro servizio.

Qual è il lavoro da fare?

La fase dei lavori, che inizierà a giugno, consiste nel rifacimento dell'incrocio esistente per garantire la circolazione degli autobus Tzen 4.

Quando si svolgono i lavori?

Questa prima fase di lavoro inizierà lunedì 19 giugno 2023 per un periodo di un mese.

Che differenza fa?

La linea 402 sarà deviata tra le stazioni Gare Corbeil-Essonnes Zola e Charles Robin. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web CTBT: www.bus-tice.com/fr

Durante questa fase dei lavori, il sito degli autobus e le corsie di traffico sul lato nord di Avenue Serge Dassault saranno chiusi all'incrocio con Rue Émile Zola. Il traffico automobilistico è mantenuto su Avenue Serge Dassault e Rue Émile Zola, con una leggera circonvallazione all'incrocio tra queste due strade.