[INFO OPERE] I lavori sulla strada per Grigny procedono a Ris-Orangis
Il Tzen 4 sostituirà l'autobus 402 tra "La Treille" a Viry-Chatillon e la stazione RER di Corbeil-Essonnes grazie a una linea più efficiente e a autobus più spaziosi e 100% elettrici.
Qual è il lavoro da fare?
Proseguono i lavori sulla strada per Grigny per costruire corsie dedicate agli autobus.
Che differenza fa?
- L'incrocio tra Route de Grigny e Rue du Château d'Eau sarà chiuso fino a metà gennaio. Una deviazione è istituita attraverso Place du Moulin à Vent e Rue Henri Sellier. La strada per Grigny rimane aperta al traffico.
- Sul lato nord della Route de Grigny, i parcheggi tra Avenue de Bellevue e Rue de la Marquise sono stati rimossi. È possibile parcheggiare nei parcheggi pubblici sul lato sud della Route de Grigny.