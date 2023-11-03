[INFO OPERE] I lavori infrastrutturali sulla RN7 continuano!
Pubblicato su
Proseguimento dei lavori sulla RN7
Nell'ambito della costruzione di Tzen 4, proseguono i lavori infrastrutturali sulla RN7. Il Tzen 4 beneficerà di corsie dedicate per gli autobus (chiamate "sito pulito"), di una riqualificazione della strada e dei marciapiedi, nonché dell'istituzione di una pista ciclabile.
- Qual è il lavoro da fare?
I lavori mirano a continuare la costruzione del sito pulito su cui circolerà il futuro autobus Tzen 4 a est della RN7.
- Quando si svolgono i lavori?
Questa nuova fase di lavoro inizierà dal 6 novembre 2023 per un periodo stimato di un mese e mezzo.
- Che differenza fa?
- Il traffico sarà mantenuto, con un massimo di due corsie per senso di marcia;
- La RN7 in direzione Provincia-Parigi sarà chiusa per un giorno, tra il 4 e l'8 dicembre 2023;
- Rue des Anciens Combattants sarà chiusa dal 6 novembre all'11 dicembre 2023. I percorsi di deviazione saranno proposti in loco, verso Corbeil Centre e N104/A6/A7;
- Parallelamente, i lavori situati di fronte al centro commerciale proseguiranno fino alla fine di dicembre 2023.
Durante i lavori saranno mantenuti percorsi pedonali sicuri, anche per attraversare la RN7.
Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni sui processi.