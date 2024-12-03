Incontra i tuoi agenti locali durante le prossime sessioni di dicembre

•Mercoledì 4 dicembre 2024: Mercato Ris-Orangis

•Giovedì 5 dicembre 2024: Mercato del Borne a Grigny

•Giovedì 12 dicembre 2024: Mercato del Canale a Evry-Courcourones

•Venerdì 13 dicembre 2024: stazione Corbeil-Essonnes Zola

•Mercoledì 18 dicembre 2024: Mercato di Tarterêts a Corbeil-Essonnes

•Venerdì 27 dicembre 2024: stazione di Evry-Courcouronnes

Stella e Madia sono presenti fino alla fine di dicembre e si uniranno a nuovi progetti dal 2025. Auguriamo loro tutto il meglio nella loro missione.