Uno sguardo all'incontro pubblico di Corbeil-Essonnes

Data di pubblicazione: 19 gennaio 2023

L'11 gennaio, il team del progetto Tzen 4, insieme alla città di Corbeil-Essonnes, era presente all'incontro informativo pubblico organizzato presso la Maison des Associations. Il team è stato in grado di presentare il progetto e rispondere alle domande degli abitanti.

La presentazione di questo incontro può essere trovata qui.

Il team di progetto è a vostra disposizione per rispondere a tutte le vostre domande sull'indirizzo e-mail [email protected]