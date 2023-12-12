Autobus

Nuova lineaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

Uno sguardo all'incontro pubblico sui progetti Tzen 4 e T12 a Ris-Orangis

L'11 ottobre si è tenuto a Ris Orangis un incontro informativo pubblico sui progetti Tzen 4 e T12. Durante questo momento di scambio, il team del progetto Tzen 4 è stato in grado di rispondere alle domande dei Rissois. Trova i materiali di questo incontro.

Trova il supporto per la riunione

PDF

 -  6.7 MB

Trova il verbale della riunione

PDF

 -  536.4 KB

La frequenza degli autobus, le piantagioni intorno al percorso, le specificità del materiale rotabile, i lavori in corso e molti altri argomenti erano all'ordine del giorno.

Non meno di 100 persone erano presenti. Grazie a tutti!