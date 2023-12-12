Uno sguardo all'incontro pubblico sui progetti Tzen 4 e T12 a Ris-Orangis
L'11 ottobre si è tenuto a Ris Orangis un incontro informativo pubblico sui progetti Tzen 4 e T12. Durante questo momento di scambio, il team del progetto Tzen 4 è stato in grado di rispondere alle domande dei Rissois. Trova i materiali di questo incontro.
La frequenza degli autobus, le piantagioni intorno al percorso, le specificità del materiale rotabile, i lavori in corso e molti altri argomenti erano all'ordine del giorno.
Non meno di 100 persone erano presenti. Grazie a tutti!