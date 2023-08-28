Route de Grigny: inizio dei lavori a Ris-Orangis

Data di pubblicazione: 2 gennaio 2023

Inizio dei lavori su Tzen 4

I lavori infrastrutturali sono iniziati a dicembre a Ris-Orangis. Consistono in particolare nella creazione di corsie dedicate agli autobus, nelle stazioni e nella realizzazione di strutture per biciclette e pedoni.

Qual è il lavoro da fare?

Sulla Route de Grigny, la prima fase dei lavori consiste nella rimozione della rotatoria e delle isole all'incrocio tra Route de Grigny e Avenue des Tuileries al fine di pianificare gli sviluppi futuri e la corsia dedicata per l'autobus Tzen 4.

Quando si svolgono i lavori?

I lavori inizieranno il 2 gennaio 2023.

Che differenza fa?