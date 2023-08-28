Route de Grigny: inizio dei lavori a Ris-Orangis
Data di pubblicazione: 2 gennaio 2023
Inizio dei lavori su Tzen 4
I lavori infrastrutturali sono iniziati a dicembre a Ris-Orangis. Consistono in particolare nella creazione di corsie dedicate agli autobus, nelle stazioni e nella realizzazione di strutture per biciclette e pedoni.
Qual è il lavoro da fare?
Sulla Route de Grigny, la prima fase dei lavori consiste nella rimozione della rotatoria e delle isole all'incrocio tra Route de Grigny e Avenue des Tuileries al fine di pianificare gli sviluppi futuri e la corsia dedicata per l'autobus Tzen 4.
Quando si svolgono i lavori?
I lavori inizieranno il 2 gennaio 2023.
Che differenza fa?
- Un traffico alternato è istituito sulla strada per Grigny per circa un mese.
- L'accesso al parcheggio pubblico sulla Route de Grigny, vicino al collegio Albert Camus, è mantenuto.
- Il parcheggio del residence Les Rosiers sarà accessibile tramite rue du Clos Langlet. L'accesso dalla strada per Grigny sarà chiuso.
- L'accesso al parcheggio Albert Camus College sarà occasionalmente chiuso. Le date di tali chiusure saranno comunicate al personale del Collegio.
Per maggiori informazioni sulle deviazioni degli autobus: www.bus-tice.com
Per ulteriori informazioni, consultare le informazioni sul lavoro.