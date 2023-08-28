Autobus

Nuova lineaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

Route de Grigny: inizio dei lavori a Ris-Orangis

Data di pubblicazione: 2 gennaio 2023

Inizio dei lavori su Tzen 4

I lavori infrastrutturali sono iniziati a dicembre a Ris-Orangis. Consistono in particolare nella creazione di corsie dedicate agli autobus, nelle stazioni e nella realizzazione di strutture per biciclette e pedoni.

 

Qual è il lavoro da fare?

Sulla Route de Grigny, la prima fase dei lavori consiste nella rimozione della rotatoria e delle isole all'incrocio tra Route de Grigny e Avenue des Tuileries al fine di pianificare gli sviluppi futuri e la corsia dedicata per l'autobus Tzen 4.

 

Quando si svolgono i lavori?

I lavori inizieranno il 2 gennaio 2023.

 

Che differenza fa?

  • Un traffico alternato è istituito sulla strada per Grigny per circa un mese.
  • L'accesso al parcheggio pubblico sulla Route de Grigny, vicino al collegio Albert Camus, è mantenuto.
  • Il parcheggio del residence Les Rosiers sarà accessibile tramite rue du Clos Langlet. L'accesso dalla strada per Grigny sarà chiuso.
  • L'accesso al parcheggio Albert Camus College sarà occasionalmente chiuso. Le date di tali chiusure saranno comunicate al personale del Collegio.

Strada per Grigny

Per maggiori informazioni sulle deviazioni degli autobus: www.bus-tice.com

Per ulteriori informazioni, consultare le informazioni sul lavoro.

