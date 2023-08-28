Lavori preliminari alla costruzione di Tzen 4 a Grigny/Ris-Orangis (fine gennaio/marzo)

Data di pubblicazione: 19 gennaio 2021

> Che lavoro deve essere fatto?

Preparazione delle aree di cantiere (installazione e rimozione di recinzioni, taglio di alberi, rimozione di arredi urbani, lavori su un'isola centrale situata all'incrocio tra rue Pierre Brossolette e rue Eugène Mouchot, ecc.) che consentono ai concessionari di effettuare deviazioni di rete.

> Quanto dura il lavoro?

Dal 25 gennaio a marzo 2021, dal lunedì al venerdì.

> Che differenza fa?

Un traffico alternato sarà istituito per una settimana a febbraio su Pierre Brossolette Street, all'incrocio con Eugène Mouchot Street. Per facilitare la gestione dei flussi, l'accesso a rue Eugène Mouchot e all'allée des Pivoines sarà chiuso da rue Pierre Brossolette.

Le pensiline degli autobus "Grigny-centre" e "Jean-Jaurès" saranno sostituite da totem temporanei per le fermate degli autobus.

Il lavoro può causare rumore per i residenti locali.

Di tanto in tanto, possono verificarsi immobilizzazioni di posti auto.