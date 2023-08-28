Lavori preliminari all'installazione di Tzen 4 a Evry-Courcouronnes (febbraio – marzo 2021)

Data di pubblicazione: 11 febbraio 2021

> Che lavoro deve essere fatto?

Preparazione delle aree di cantiere (installazione e installazione di recinzioni, rimozione di arredi urbani, installazione di illuminazione temporanea, taglio di alberi e siepi) lungo le stazioni Orme a Martin, Georges Brassens, Jean Renoir, Jean Rostand e Jean Malézieux, in modo che i concessionari possano eseguire lavori di deviazione della rete.

> Quanto dura il lavoro?

I lavori si svolgeranno dal lunedì al venerdì durante il giorno dal 12 febbraio fino a metà marzo.

> Che differenza fa?

Le pensiline degli autobus, Orme à Martin, Georges Brassens, Jean Renoir e Jean Rostand saranno sostituite da totem temporanei per le fermate degli autobus.

Il lavoro può causare rumore per i residenti locali.

Di tanto in tanto, possono verificarsi immobilizzazioni di posti auto.