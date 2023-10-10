Il Tzen 4 presentato al Busworld il 6 ottobre 2023!
Il progetto Tzen 4 mira a offrire viaggi più confortevoli, efficienti e rispettosi dell'ambiente. Île-de-France Mobilités, insieme al consorzio di costruzione Van Hool - Kiepe Elektrik – Alstom mette l'innovazione al servizio delle vostre esigenze di viaggio: il Tzen 4 è il primo autobus 100% elettrico da 24 metri, con ricarica a terra in meno di 5 minuti.
Da Viry-Chatillon a Corbeil-Essonnes, sarai il primo a beneficiare di questo autobus totalmente innovativo!
L'autobus Tzen 4 è stato presentato il 6 ottobre al Busworld di Bruxelles: durante questo salone internazionale, il Tzen 4, una vera prima mondiale, ha suscitato l'interesse di tutti.