Autobus innovativi

Situato vicino al capolinea di Corbeil-Essonnes, il centro operativo degli autobus garantirà la manutenzione, la pulizia e il parcheggio dei futuri autobus Tzen 4.

Île-de-France Mobilités e i finanziatori desiderano essere esemplari nelle prestazioni ambientali del sito e hanno assicurato la sua corretta integrazione nel suo ambiente urbano.

Un paesaggista e un ecologo sono stati mobilitati nella progettazione per combinare vincoli tecnici, requisiti ambientali e qualità architettonica. Inoltre, questo nuovo edificio sostenibile prevede l'inverdimento dell'intero tetto, i pannelli solari, l'uso dell'acqua in un circuito chiuso e l'implementazione del 20% degli spazi verdi.