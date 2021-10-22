Autobus innovativi
Il Tzen 4 è una prima mondiale grazie a veicoli che combinano tre caratteristiche: autobus biarticolati (24 metri), 100% elettrici e che circolano grazie alla ricarica a terra. Questa nuova attrezzatura sarà completamente accessibile alle persone con mobilità ridotta (PRM). Tutti gli autobus Tzen 4 saranno spaziosi, luminosi, climatizzati, dotati di ampie porte scorrevoli e porte USB e di un sistema di videosorveglianza.
Dietro le quinte di Tzen 4
Scopri il lato nascosto della produzione di Tzen 4!
Un sito essenziale per gli autobus Tzen 4: il Bus Operations Center (COB)
Situato vicino al capolinea di Corbeil-Essonnes, il centro operativo degli autobus garantirà la manutenzione, la pulizia e il parcheggio dei futuri autobus Tzen 4.
Île-de-France Mobilités e i finanziatori desiderano essere esemplari nelle prestazioni ambientali del sito e hanno assicurato la sua corretta integrazione nel suo ambiente urbano.
Un paesaggista e un ecologo sono stati mobilitati nella progettazione per combinare vincoli tecnici, requisiti ambientali e qualità architettonica. Inoltre, questo nuovo edificio sostenibile prevede l'inverdimento dell'intero tetto, i pannelli solari, l'uso dell'acqua in un circuito chiuso e l'implementazione del 20% degli spazi verdi.