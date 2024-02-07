Autobus

Nuova lineaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

Le Tzen 4 in immagini - Ottobre 2023

Pubblicato su

Stazione degli autobus di Corbeil-Essonnes

  • Riqualificazione dell'incrocio con rue Emile Zola e costruzione di camere sotterranee

Stazione Montagne des Glaises

  • Costruzione delle banchine (Adattamento della fermata 402 alla stazione Tzen 4)
  • Costruzione delle banchine (Adattamento della fermata 402 alla stazione Tzen 4)

Stazione Bras de Fer

  • Adeguamento del proprio sito esistente agli autobus Tzen 4 da 24 metri
  • Adeguamento del proprio sito esistente agli autobus Tzen 4 da 24 metri
  • Adeguamento del proprio sito esistente agli autobus Tzen 4 da 24 metri

Stazione Place Jean Malézieux

  • Realizzazione del proprio sito
  • Realizzazione del proprio sito
  • Realizzazione del proprio sito

Stazione Place de la Commune

  • Realizzazione delle strade del sito pulito
  • Realizzazione delle strade del sito pulito

Stazione Bordo dei due parchi

  • Realizzazione dei bordi della stazione

Stazione Jean Rostand

  • Installazione di pensiline passeggeri (adattamento della fermata 402 alla stazione Tzen 4)
  • Installazione di pensiline passeggeri (adattamento della fermata 402 alla stazione Tzen 4)
  • Installazione di pensiline passeggeri (adattamento della fermata 402 alla stazione Tzen 4)

Stazione degli autobus di Evry-Courcouronnes

  • Riqualificazione dei binari della stazione degli autobus
  • Riqualificazione dei binari della stazione degli autobus

Stazione Agora

  • Riqualificazione dei binari della stazione degli autobus
  • Riqualificazione dei binari della stazione degli autobus
  • Riqualificazione dei binari della stazione degli autobus

Stazione Les Miroirs

Stazione Jean Renoir

  • Costruzione delle banchine (Adattamento della fermata 402 alla stazione Tzen 4)
  • Costruzione delle banchine (Adattamento della fermata 402 alla stazione Tzen 4)
  • Costruzione delle banchine (Adattamento della fermata 402 alla stazione Tzen 4)
  • Costruzione delle banchine (Adattamento della fermata 402 alla stazione Tzen 4)

Stazione Orme a Martin

  • Costruzione delle banchine (Adattamento della fermata 402 alla stazione Tzen 4)
  • Costruzione delle banchine (Adattamento della fermata 402 alla stazione Tzen 4)
  • Costruzione delle banchine (Adattamento della fermata 402 alla stazione Tzen 4)

Stazione Marchais Guesdon

  • Riqualificazione del marciapiede lungo le corsie riservate agli autobus
  • Riqualificazione del marciapiede lungo le corsie riservate agli autobus
  • Riqualificazione del marciapiede lungo le corsie riservate agli autobus
  • Riqualificazione del marciapiede lungo le corsie riservate agli autobus

Stazione degli autobus Ris-Orangis Bois de l'Epine

  • Riqualificazione della stazione degli autobus per ospitare il futuro Tzen 4
  • Riqualificazione della stazione degli autobus per ospitare il futuro Tzen 4

Stazione Moulin à Vent

  • Installazione di pensiline passeggeri (adattamento della fermata 402 alla stazione Tzen 4)
  • Adeguamento del proprio sito esistente agli autobus Tzen 4 da 24 metri
  • Costruzione delle banchine (Adattamento della fermata 402 alla stazione Tzen 4)

Stazione Albert Camus College

Stazione degli autobus di Grigny Centre

Stazione Ferme Neuve

Stazione Place de la Carpe

Stazione Place de la Carpe

  • Installazione dei punti di ricarica elettrica del bus
  • Installazione dei punti di ricarica elettrica del bus