Quanto costerà il progetto e quanto sarà finanziato?

Il costo totale del progetto (costruzione di un nuovo centro operativo bus e sviluppo della linea) è stimato in 123 milioni di euro IVA esclusa (valore 2017), escluso il materiale rotabile. È finanziato da: lo Stato (21%), la Regione Île-de-France (49%) e il Dipartimento dell'Essonne (30%) ed è realizzato in dialogo con le comunità del territorio attraversato. Il materiale rotabile (autobus) e l'esercizio sono finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités per un importo di 41,2 milioni di euro.