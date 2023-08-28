Autobus

Nuova lineaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

Quali progetti urbani saranno serviti da Tzen 4?

Il progetto Tzen 4 si trova in un territorio che beneficia di diversi progetti di sviluppo urbano. Le cinque città attraversate riguardano la creazione di nuovi quartieri, il rinnovamento urbano e la creazione di alloggi, strutture e servizi. I progetti includono:

  • il PRU della Grande Borne e dell'Altopiano a Viry-Chatillon e Grigny
  • il centro di Grigny ZAC,
  • il progetto Coeur de Ville de Ris-Orangis,
  • il PRU del canale Évry-Courcouronnes,
  • la riqualificazione dell'Agorà a Évry-Courcouronnes,
  • la ZAC Montagne des Glaises a Corbeil-Essonnes
  • la riabilitazione del quartiere Tarterêts a Corbeil-Essonnes.

Questi progetti trasformeranno questi quartieri in spazi moderni con nuove opportunità abitative e di servizio.