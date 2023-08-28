Quali collegamenti saranno possibili?

Lo Tzen 4 è stato progettato per essere un mezzo di trasporto strutturante per il territorio. Sarà interconnesso con linee esistenti o pianificate, tra cui la RER, che ora sono fermate importanti sulla linea 402. Lo Tzen 4 sarà in corrispondenza con:

La RER D alle stazioni di Grigny centre, Bois de l'Épine, Évry-Courcouronnes, Le Bras de Fer e Corbeil-Essonnes

Tram 12 alle stazioni Ferme Neuve (a Grigny) e Évry-Courcouronnes

Il Tzen 1 alla stazione di Corbeil-Essonnes

Molte linee di autobus