Perché fare un Tzen tra la stazione "La Treille" di Viry-Chatillon e la stazione RER di Corbeil-Essonnes?

Per rispondere nel modo più appropriato alle esigenze di viaggio del territorio accompagnandone allo stesso tempo lo sviluppo, verrà creato un collegamento Tzen tra Viry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis, Évry-Courcouronnes e Corbeil-Essonnes. L'implementazione di Tzen 4 su una linea più piccola rispetto all'attuale linea 402 segue vari studi che identificano la sezione tra la stazione "La Treille" a Viry-Chatillon e la stazione RER di Corbeil-Essonnes come centrale. Un sondaggio sul traffico condotto nel 2010 conferma l'importanza di questo collegamento: l'82% dei viaggi sulla linea 402 sono tra le stazioni "La Treille" e "Lycée Robert Doisneau". D'altra parte, le sezioni Épinay-sur-Orge / La Treille e Tarterêts / Le Coudray-Montceaux hanno un'affluenza significativamente inferiore.

Tzen 4 sostituirà quindi la linea 402 tra la stazione "La Treille" di Viry-Chatillon e la stazione RER di Corbeil-Essonnes.