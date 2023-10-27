Un mezzo di trasporto "accessibile": cos'è?

Prima del viaggio: accesso agli edifici

Sviluppo delle immediate vicinanze di fermate, stazioni e stazioni e accesso a livello e senza barriere alle infrastrutture,

di fermate, stazioni e stazioni e alle infrastrutture, Entrate e uscite attraverso porte automatiche in vetro e adesive per facilitare la circolazione e risvegliare la vigilanza degli utenti,

per facilitare la circolazione e risvegliare la vigilanza degli utenti, Strisce pododattili di vigilanza che indicano scale, scale mobili, ascensore, biglietteria, ingresso, uscita e bordo della piattaforma,

che indicano scale, scale mobili, ascensore, biglietteria, ingresso, uscita e bordo della piattaforma, Strisce guida che consentono alle persone ipovedenti di orientarsi,

che consentono alle persone ipovedenti di orientarsi, Passaggi allargati per la circolazione confortevole di tutti,

per la circolazione confortevole di tutti, Piani inclinati per facilitare il passaggio degli utenti su sedia a rotelle,

per facilitare il passaggio degli utenti su sedia a rotelle, Rampe.

Una stazione è considerata accessibile quando una persona a mobilità ridotta può accedervi senza ostacoli dalle sue immediate vicinanze sulla strada, circolare e utilizzare i servizi offerti per il viaggio (accoglienza, vendita di biglietto, informazioni e salire a bordo del treno).