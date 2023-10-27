Un mezzo di trasporto "accessibile": cos'è?
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Zoom sui vari sviluppi che partecipano alla costruzione di una rete di trasporto accessibile prima, durante e dopo un viaggio.
© Jean-Marc GOURDON - Ile-de-France Mobilités - un ascensore sulla piattaforma della linea 14 della metropolitana a Saint-Lazare
Un mezzo di trasporto accessibile permette a tutti, qualunque sia la loro situazione, di muoversi in autonomia.
Una visione di accessibilità difesa da Île-de-France Mobilités, che investe ogni anno in una politica di trasformazione attiva della sua rete, per e verso una mobilità sempre più adatta ai suoi passeggeri. Una politica condotta in collaborazione con le associazioni di utenti, gli operatori, le autorità locali e la regione Île-de-France.
Focus sui vari sviluppi che contribuiscono alla costruzione della mobilità accessibile.
Prima del viaggio: accesso agli edifici
- Sviluppo delle immediate vicinanze di fermate, stazioni e stazioni e accesso a livello e senza barriere alle infrastrutture,
- Entrate e uscite attraverso porte automatiche in vetro e adesive per facilitare la circolazione e risvegliare la vigilanza degli utenti,
- Strisce pododattili di vigilanza che indicano scale, scale mobili, ascensore, biglietteria, ingresso, uscita e bordo della piattaforma,
- Strisce guida che consentono alle persone ipovedenti di orientarsi,
- Passaggi allargati per la circolazione confortevole di tutti,
- Piani inclinati per facilitare il passaggio degli utenti su sedia a rotelle,
- Rampe.
Una stazione è considerata accessibile quando una persona a mobilità ridotta può accedervi senza ostacoli dalle sue immediate vicinanze sulla strada, circolare e utilizzare i servizi offerti per il viaggio (accoglienza, vendita di biglietto, informazioni e salire a bordo del treno).
© Christophe RECOURA - Ile-de-France Mobilités - strisce guida sul pavimento della stazione di Saint-Lazare.
© Mélanie-Jane FREY - Ile-de-France Mobilités - strisce pododattiche nella stazione di Bécon-les-Bruyères.
Prima del viaggio: accesso alle informazioni e biglietteria
- Sistema di informazione dei passeggeri sia visivo che acustico,
- Banconi e distributori automatici ribassati per l'uso di persone su sedia a rotelle,
- Ausilio vocale presente per ipovedenti su automi self-service,
- Presenza di un nastro magnetico, un sistema di ausilio all'ascolto installato nella biglietteria o nell'autobus per persone sorde o con problemi di udito,
- Personale formato nell'accoglienza e nell'informazione delle persone con disabilità,
- Segnali acustici che possono essere attivati dal telecomando universale per localizzare ingressi e punti di servizio per ipovedenti.
© Cyril BADET - Ile-de-France Mobilités - simbolo del loop magnetico in un autobus.
Prima del viaggio: accesso a piattaforme e binari
- Aree di attesa con posti a sedere,
- piattaforme allargate per un traffico confortevole per tutti,
- Presenza di scale mobili e ascensori per l'accesso alle piattaforme,
- Sistema di informazione dei passeggeri sia visivo che acustico,
- Marcature (strisce pododattili) per risvegliare la vigilanza a piattaforme, ascensori, scale mobili e gradini.
© Christophe RECOURA - Ile-de-France Mobilités - Scala mobile e ascensore alla stazione Nation sulla RER A.
Durante il viaggio: a bordo
- Apertura automatica delle porte dei veicoli,
- Piattaforme rialzate : la piattaforma e il treno sono allo stesso livello per facilitare l'imbarco sul veicolo,
- Segnale sonoro e luminoso che annuncia l'apertura e la chiusura delle porte per risvegliare la vigilanza,
- Sistema di informazione dei passeggeri sia visivo che acustico per indicare le diverse stazioni in cui il veicolo si ferma lungo il percorso,
- Spazi riservati agli utenti su sedia a rotelle.
All'interno della RER NG, un treno accessibile al 100%. Qui spazio riservato alle persone con mobilità ridotta.
Sulla rete stradale
- Alle fermate degli autobus e dei tram, i marciapiedi sono adattati alla salita di sedie a rotelle e facilitano l'accesso ai passeggini e alle persone con mobilità ridotta,
- Fermate coperte con posti a sedere,
- Autobus dotati di un colmo di spazio tra la strada e l'autobus per facilitare l'imbarco,
- Spazi riservati agli utenti su sedia a rotelle a bordo.
© Clermont FU - Ile-de-France Mobilités - Inaugurazione dell'autobus 100% elettrico Aptis a Versailles il 28 giugno 2017
Consapevole dei miglioramenti e degli sforzi che devono ancora essere fatti, anno dopo anno, Île-de-France Mobilités investe in una rete di trasporto pubblico regionale sempre più accessibile.
Oltre agli sviluppi concreti e al lavoro svolto sulla rete, sono state messe in atto altre iniziative per facilitare, un po' di più, gli spostamenti delle persone impattate da problemi di mobilità.