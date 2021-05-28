Programma di accessibilità digitale Ile-de-France Mobilités

Informazioni sull'accessibilità digitale

Île-de-France Mobilités vigila affinché tutti possano accedere ai suoi servizi e alle sue reti. Particolare attenzione è rivolta alle persone con disabilità, in particolare con lo sviluppo dei servizi PAM (To Help with Mobility) e del trasporto scolastico adattato, ma anche con il piano generale di accessibilità, dotato di 1,4 miliardi di euro in modo che le stazioni che catturano il 95% del traffico possano essere accessibili dal 2024.

Tutte le nuove linee, indipendentemente dalla modalità, sono accessibili. E con il rinnovo del materiale rotabile, vengono prese in considerazione anche le disabilità cognitive e mentali.

L'accessibilità digitale non fa eccezione a questa preoccupazione. Viene preso in considerazione nelle fasi di sviluppo e fornitura di siti Web e applicazioni per i vari pubblici a cui Ile-de-France Mobilités si rivolge, sia al pubblico che al suo personale interno di Ile-de-France Mobilités, dipendenti e agenti.

Questa volontà è illustrata in particolare dallo sviluppo e dalla pubblicazione di un piano pluriennale di accessibilità digitale associato a un piano d'azione annuale, con l'obiettivo di sostenere la conformità RGAA (General Framework for Accessibility Improvement) e il progressivo miglioramento dei siti web e delle applicazioni interessati.

Risorse umane e finanziarie dedicate all'accessibilità digitale

Lo sviluppo, il monitoraggio e l'aggiornamento di questo piano pluriennale e dei relativi piani d'azione annuali sono sotto la responsabilità del Dipartimento Comunicazione di Ile-de-France Mobilités

([email protected]).

La sua missione è promuovere l'accessibilità digitale attraverso la diffusione di standard e buone pratiche; sostenere i team di Ile-de-France Mobilités attraverso azioni di sensibilizzazione e formazione per i team interni; monitorare l'applicazione dei requisiti di accessibilità attraverso audit; supportare le richieste degli utenti. In generale, garantisce la qualità del servizio fornito agli utenti con disabilità.

La procedura di assunzione sarà aggiornata di conseguenza.

Organizzazione della considerazione dell'accessibilità digitale

Tenere conto dell'accessibilità digitale richiede:

un adeguamento dell'organizzazione interna di produzione e gestione dei siti web e delle applicazioni interessate;

sostenere gli agenti attraverso azioni di sensibilizzazione e formazione;

una modifica delle procedure di appalto;

prendersi cura delle persone con disabilità quando segnalano difficoltà.

Gli elementi che seguono descrivono i punti importanti su cui il Dipartimento Comunicazione di Ile-de-France Mobilités farà affidamento per migliorare l'accessibilità digitale di tutti i suoi siti web e applicazioni.

Attività di sensibilizzazione e formazione

Durante tutto il periodo di applicazione di questo programma pluriennale, saranno offerte azioni di sensibilizzazione e formazione. Consentiranno agli agenti che lavorano su siti e applicazioni di sviluppare, modificare e mettere online contenuti accessibili. Sarà svolto un lavoro esplorativo per individuare le esigenze di sensibilizzazione e formazione.

Ecco gli assi principali di queste azioni:

→ sensibilizzare : far comprendere il valore del rispetto delle regole di buone pratiche di accessibilità digitale e i benefici ottenuti.

Agenti interessati: direzione generale, direttori, capi dipartimento, project manager e per tutti i nuovi dipendenti.

→ formare : acquisire le buone pratiche essenziali per produrre siti accessibili.

Agenti interessati: dipartimento di comunicazione, project manager IT, project manager aziendali.

→ formazione : per modificare e pubblicare contenuti accessibili.

Agenti interessati: collaboratori di siti web, Intranet, Extranet, editore o sponsor di documenti d'ufficio, nuovi dipendenti.

Ricorso a competenze esterne

Ile-de-France Mobilités si affida a esperti esterni per migliorare l'accessibilità dei suoi siti web e delle applicazioni aziendali a cui affida quanto necessario:

→ azioni di sensibilizzazione;

→ attività di formazione;

→ audit e azioni di accompagnamento per rendere accessibili i siti web e le applicazioni interessati.

Test degli utenti

Se vengono organizzati test utente, durante la fase di progettazione, validazione o evoluzione di un sito web o di un'applicazione, il panel di utenti costituito includerà per quanto possibile persone con disabilità. Questi test hanno lo scopo di identificare i principali blocchi e dare priorità ai miglioramenti da apportare.

Considerazione dell'accessibilità nelle procedure di appalto

L'accessibilità digitale e il rispetto della RGAA devono costituire una clausola vincolante nei bandi di gara web Ile-de-France Mobilités e partecipare alla valutazione della qualità dell'offerta di un fornitore di servizi al momento dell'ordine di lavori attraverso bandi di gara in particolare.

La capacità di tenere conto dei requisiti di conformità RGAA dei fornitori di servizi deve essere un criterio preso in considerazione nell'analisi delle offerte.

Le procedure di preparazione dei contratti e le regole per la valutazione delle domande saranno adattate per tenere conto dei requisiti di conformità alla RGAA. Saranno effettuati lavori esplorativi per aggiornare le procedure di appalto.

Assunzioni

Particolare attenzione sarà rivolta alle competenze di accessibilità digitale del personale che lavora sui servizi digitali durante la creazione di job description e le procedure di reclutamento. Saranno svolti lavori esplorativi per aggiornare le procedure di gestione delle risorse umane.

Elaborazione del feedback degli utenti

In conformità con le disposizioni della RGAA e le legittime aspettative degli utenti, viene istituito un mezzo di contatto, come e quando lavori di conformità, su ciascun sito o applicazione per consentire agli utenti con disabilità di segnalare le sue difficoltà.

Processo di controllo e convalida

Ogni sito o applicazione sarà soggetto a controlli totalmente o parzialmente disponibili. Questi controlli consentiranno di redigere una dichiarazione di accessibilità in conformità con i termini di legge.

Per garantire la sincerità e l'indipendenza, questo controllo sarà effettuato internamente da una persona addestrata che non è stata coinvolta nel progetto o attraverso un interveniente esterno specializzato.

Queste operazioni di controllo per l'elaborazione o l'aggiornamento delle dichiarazioni di conformità completano le consuete operazioni di entrate e controlli intermedi che saranno organizzati, se necessario, per tutta la durata dei progetti.

Identificazione, valutazione e qualificazione

Ile-de-France Mobilités gestisce un gran numero di siti web e applicazioni web per il pubblico o il suo personale. È in corso un censimento completo.

Questo censimento specifica per ogni sito o applicazione: l'URL, il servizio reso, la data di pubblicazione e il ciclo di vita (data della prossima riprogettazione), il pubblico quando è noto, il livello di priorità e il completamento degli audit.

Valutazioni rapide dell'accessibilità, che fungano da base per lo sviluppo di interventi di audit, sono state o saranno effettuate su tutti i siti e le applicazioni interessate. Tali valutazioni si concentrano su un numero limitato di criteri scelti per la loro pertinenza ai fini della valutazione della complessità e della fattibilità dell'adeguamento alle norme.

Date le informazioni raccolte durante lo sviluppo di questo schema, la complessità dei siti e delle applicazioni, la loro prioritizzazione e la loro valutazione in termini di fattibilità, le operazioni di conformità saranno distribuite negli anni dal 2021 al 2023.

Agenda prevista degli interventi

Piani annuali

Questo piano pluriennale è accompagnato da piani d'azione annuali che descrivono in dettaglio le operazioni attuate per soddisfare tutte le esigenze di accessibilità digitale di Ile-de-France Mobilités:

→ Piano annuale 2021

→ Piano annuale 2022 (di prossima pubblicazione)

→ Piano annuale 2023 (di prossima pubblicazione)

Ulteriori informazioni sul livello di accessibilità digitale del sito iledefrance-mobilites.fr