Tariffe ridotte per bambini e gite scolastiche

Pubblicato su

Figli

I bambini dai 4 ai meno di 10 anni possono viaggiare all'interno dell'Île-de-France con biglietti scontati (biglietto Bus-Tram, biglietto Metro-Treno-RER).
I bambini dai 4 agli 11 anni inclusi possono anche beneficiare della tariffa Bambino sul pacchetto Paris Visite (50% di sconto rispetto al prezzo intero).

Il pacchetto imagine R consente inoltre a tutti gli scolari di viaggiare senza limiti nell'Île-de-France, e questo, a un costo interessante!

Gite scolastiche, extrascolastiche ed extrascolastiche

I gruppi di studenti delle scuole medie e i gruppi di giovani di età inferiore ai 16 anni nelle scuole elementari accompagnati da un insegnante che viaggiano nell'ambito di una gita educativa, culturale, sportiva o sociale organizzata da un'associazione, una comunità o un'istituzione pubblica possono beneficiare di una tariffa ridotta del 50% sui biglietti dei trasporti pubblici sulla rete Ile-de-France (metropolitana, treno, RER, tram bus).

Questa tariffa si applica nel contesto di una gita educativa, culturale, sportiva o sociale, organizzata da:

  • una scuola,
  • una comunità,
  • un'associazione,
  • un'istituzione pubblica.

L'acquisto di biglietti a tariffe ridotte su Passe Navigo Easy viene effettuato per corrispondenza tramite il sito web Key Accounts di Île-de-France Mobilités e viene consegnato in media entro 6 giorni.

Requisiti di ammissibilità

Per beneficiare della tariffa ridotta, il gruppo deve:

  • Includere almeno 10 giovani (oltre i 10, un accompagnatore aggiuntivo può anche beneficiare della tariffa ridotta).
  • Per le scuole materne/elementari e i centri ricreativi: 1 accompagnatore ogni 8 bambini. È consentito un accompagnatore aggiuntivo per ogni frazione di 8 o 10 bambini/giovani in eccedenza.
  • Viaggiare insieme, senza separazione dal gruppo.
  • Essere in possesso di una "Dichiarazione sull'onore – Gruppo Giovanile", debitamente compilata, datata, timbrata e firmata dal capogruppo prima del viaggio.

Biglietti scontate disponibili

Asili, scuole elementari e centri ricreativi

  • Biglietto Bus-Tram scontato
  • Biglietto Metro-Treno-RER a tariffa ridotta

Collegi, scuole superiori, associazioni, comunità e istituzioni pubbliche:

  • Biglietto Metro-Treno-RER a tariffa ridotta

Informazioni importanti

  • Ogni giovane e accompagnatore deve avere una carta Navigo Easy caricata con un biglietto di trasporto. Il pass Navigo Easy è una carta ricaricabile e anonima venduta a 2 euro. I materiali per le scuole francesi sono gratuiti.
  • Il gruppo deve viaggiare insieme, senza sosta lungo il percorso.
  • Per gruppi di 80 o più persone, si raccomanda di avvisare le stazioni SNCF di partenza e di arrivo almeno 24 ore prima.
  • Il certificato deve essere presentato all'uscita. Solo le attività annullate possono essere rimborsate.