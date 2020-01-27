Tariffe ridotte per bambini e gite scolastiche
I bambini dai 4 ai meno di 10 anni possono viaggiare all'interno dell'Île-de-France con biglietti scontati (biglietto Bus-Tram, biglietto Metro-Treno-RER).
I bambini dai 4 agli 11 anni inclusi possono anche beneficiare della tariffa Bambino sul pacchetto Paris Visite (50% di sconto rispetto al prezzo intero).
Il pacchetto imagine R consente inoltre a tutti gli scolari di viaggiare senza limiti nell'Île-de-France, e questo, a un costo interessante!
Gite scolastiche, extrascolastiche ed extrascolastiche
I gruppi di studenti delle scuole medie e i gruppi di giovani di età inferiore ai 16 anni nelle scuole elementari accompagnati da un insegnante che viaggiano nell'ambito di una gita educativa, culturale, sportiva o sociale organizzata da un'associazione, una comunità o un'istituzione pubblica possono beneficiare di una tariffa ridotta del 50% sui biglietti dei trasporti pubblici sulla rete Ile-de-France (metropolitana, treno, RER, tram bus).
Questa tariffa si applica nel contesto di una gita educativa, culturale, sportiva o sociale, organizzata da:
- una scuola,
- una comunità,
- un'associazione,
- un'istituzione pubblica.
L'acquisto di biglietti a tariffe ridotte su Passe Navigo Easy viene effettuato per corrispondenza tramite il sito web Key Accounts di Île-de-France Mobilités e viene consegnato in media entro 6 giorni.
Requisiti di ammissibilità
Per beneficiare della tariffa ridotta, il gruppo deve:
- Includere almeno 10 giovani (oltre i 10, un accompagnatore aggiuntivo può anche beneficiare della tariffa ridotta).
- Per le scuole materne/elementari e i centri ricreativi: 1 accompagnatore ogni 8 bambini. È consentito un accompagnatore aggiuntivo per ogni frazione di 8 o 10 bambini/giovani in eccedenza.
- Viaggiare insieme, senza separazione dal gruppo.
- Essere in possesso di una "Dichiarazione sull'onore – Gruppo Giovanile", debitamente compilata, datata, timbrata e firmata dal capogruppo prima del viaggio.
Biglietti scontate disponibili
Asili, scuole elementari e centri ricreativi
- Biglietto Bus-Tram scontato
- Biglietto Metro-Treno-RER a tariffa ridotta
Collegi, scuole superiori, associazioni, comunità e istituzioni pubbliche:
- Biglietto Metro-Treno-RER a tariffa ridotta
Informazioni importanti
- Ogni giovane e accompagnatore deve avere una carta Navigo Easy caricata con un biglietto di trasporto. Il pass Navigo Easy è una carta ricaricabile e anonima venduta a 2 euro. I materiali per le scuole francesi sono gratuiti.
- Il gruppo deve viaggiare insieme, senza sosta lungo il percorso.
- Per gruppi di 80 o più persone, si raccomanda di avvisare le stazioni SNCF di partenza e di arrivo almeno 24 ore prima.
- Il certificato deve essere presentato all'uscita. Solo le attività annullate possono essere rimborsate.