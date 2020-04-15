Le condizioni da rispettare sono le seguenti:
- costituire un gruppo di più di 10 giovani (oltre questa soglia di 10 giovani, un accompagnatore aggiuntivo può beneficiare della tariffa ridotta)
- Viaggiare insieme
- portare con sé una "Dichiarazione sull'onore - Gruppo giovanile" debitamente compilata, datata, timbrata e firmata dal capogruppo prima del viaggio.
Questo gruppo è autorizzato ad utilizzare, per ogni percorso, biglietti scontati secondo le seguenti modalità:
Scuole materne/elementari e centri ricreativi:
· Biglietto Bus-Tram scontato
· Biglietto Metro-Treno-RER a tariffa ridotta
Collegi, scuole superiori, associazioni, comunità o istituzioni pubbliche:
· Biglietto Metro-Treno-RER a tariffa ridotta
Avvertenza: Ogni membro del gruppo (bambino/giovane e accompagnatore) deve avere il proprio pass Navigo Easy sul quale viene caricato un biglietto di trasporto. Tutti i membri del gruppo devono viaggiare insieme, senza fermarsi lungo il percorso. Per gruppi di 80 o più persone, si consiglia di avvisare le stazioni SNCF di partenza e di arrivo con almeno 24 ore di anticipo.
Avvertenza: Questo certificato deve essere distrutto dopo il rilascio, tranne che per una relazione di attività o per la contabilità che dà luogo a un rimborso spese.
Buono a sapersi:
I bambini dai 4 ai meno di 10 anni possono viaggiare all'interno dell'Île-de-France con biglietti scontati (biglietti singoli, biglietti Orlyval e pacchetto Paris Visite).