Gruppi di studenti delle scuole medie o superiori accompagnati da un insegnante o gruppi di giovani di età inferiore ai 16 anni che viaggiano nell'ambito di una gita educativa, culturale, sportiva o sociale organizzata da un'associazione, una comunità o un'istituzione pubblica possono viaggiare sulle reti ferroviarie dell'Ile-de-France (metropolitana, treno, RER, tram espresso) con biglietti Metro-Treno-RER a tariffa ridotta, distribuito tramite il sito web dei Grands Comptes d'Ile-de-France Mobilités.

Le condizioni da rispettare sono le seguenti:

  • costituire un gruppo di più di 10 giovani (oltre questa soglia di 10 giovani, un accompagnatore aggiuntivo può beneficiare della tariffa ridotta)
  • Viaggiare insieme
  • portare con sé una "Dichiarazione sull'onore - Gruppo giovanile" debitamente compilata, datata, timbrata e firmata dal capogruppo prima del viaggio.

Questo gruppo è autorizzato ad utilizzare, per ogni percorso, biglietti scontati secondo le seguenti modalità:

Scuole materne/elementari e centri ricreativi:

·       Biglietto Bus-Tram scontato

·       Biglietto Metro-Treno-RER a tariffa ridotta

Collegi, scuole superiori, associazioni, comunità o istituzioni pubbliche:

·       Biglietto Metro-Treno-RER a tariffa ridotta

Avvertenza: Ogni membro del gruppo (bambino/giovane e accompagnatore) deve avere il proprio pass Navigo Easy sul quale viene caricato un biglietto di trasporto. Tutti i membri del gruppo devono viaggiare insieme, senza fermarsi lungo il percorso. Per gruppi di 80 o più persone, si consiglia di avvisare le stazioni SNCF di partenza e di arrivo con almeno 24 ore di anticipo.
Avvertenza: Questo certificato deve essere distrutto dopo il rilascio, tranne che per una relazione di attività o per la contabilità che dà luogo a un rimborso spese.

Buono a sapersi:

I bambini dai 4 ai meno di 10 anni possono viaggiare all'interno dell'Île-de-France con biglietti scontati (biglietti singoli, biglietti Orlyval e pacchetto Paris Visite).