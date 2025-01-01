Prezzo in base al biglietto
Il biglietto di cartone,
per viaggiatori occasionali e turisti
Come posso ottenerlo?
Vai a una biglietteria della stazione o a un distributore automatico.
Nota: il biglietto t+ è venduto solo singolarmente. È possibile caricarli da 10 sul tuo Navigo Easy Pass o sul tuo telefono.
Servizio post-vendita
- Attenzione: il biglietto magnetico può essere smagnetizzato. Questo è il motivo per cui il pass Navigo Easy è preferito.
- In questo caso, puoi cambiare il tuo biglietto presso una biglietteria della stazione o della stazione.
Dati personali
Nessun dato personale registrato, il supporto è anonimo.