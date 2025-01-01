Prezzo in base al biglietto

Il biglietto di cartone,

per viaggiatori occasionali e turisti

Biglietti disponibili come biglietto di cartone

Illustrazione di un viaggiatore che acquista un biglietto t+ presso una biglietteria.

Come posso ottenerlo?

Vai a una biglietteria della stazione o a un distributore automatico.

Nota: il biglietto t+ è venduto solo singolarmente. È possibile caricarli da 10 sul tuo Navigo Easy Pass o sul tuo telefono.

Servizio post-vendita

  • Attenzione: il biglietto magnetico può essere smagnetizzato. Questo è il motivo per cui il pass Navigo Easy è preferito.
  • In questo caso, puoi cambiare il tuo biglietto presso una biglietteria della stazione o della stazione.

Dati personali

Nessun dato personale registrato, il supporto è anonimo.