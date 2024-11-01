Lavorare sulla rete

Durante l'estate del 2026, la rete dell'Ile-de-France sarà modernizzata con quasi 4 miliardi di euro di investimenti. Le linee 4, 5, 8, 12 e 13 della metropolitana, la RER A, B, C, D, E e i treni H, K e P subiranno importanti lavori. Anche i tram T1 e T2 saranno in costruzione fino alla fine di agosto.

Questi interventi comporteranno chiusure di stazioni, riduzioni di frequenza e interruzioni del traffico a seconda della linea. Visualizza gli orari in tempo reale e pianifica percorsi alternativi per i tuoi viaggi.