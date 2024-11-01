Lavorare sulla rete

Interruzioni, frequenze ridotte, chiusure di stazioni: anticipa i cantieri che influiscono sui tuoi viaggi e trova il tuo percorso alternativo.

Attenzione: importanti lavori stanno interrompendo la rete quest'estate

  • Su alcune linee sono previsti tempi di percorrenza prolungati e traffico elevato
  • · Promuovi il telelavoro se ne hai l'opportunità
  • Se devi viaggiare con i mezzi pubblici nelle aree interessate dai lavori, concentrati sulle raccomandazioni e consulta l'applicazione Ile-de-France Mobilités

Focus sulle perturbazioni dell'estate 2026

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Opere e impatti

Durante l'estate del 2026, la rete dell'Ile-de-France sarà modernizzata con quasi 4 miliardi di euro di investimenti. Le linee 4, 5, 8, 12 e 13 della metropolitana, la RER A, B, C, D, E e i treni H, K e P subiranno importanti lavori. Anche i tram T1 e T2 saranno in costruzione fino alla fine di agosto.

Questi interventi comporteranno chiusure di stazioni, riduzioni di frequenza e interruzioni del traffico a seconda della linea. Visualizza gli orari in tempo reale e pianifica percorsi alternativi per i tuoi viaggi.

Tieniti informato durante il lavoro

Scarica l'app Île-de-France Mobilités per scoprire il lavoro per linea, ricevere avvisi e trovare i tuoi percorsi alternativi in tempo reale.

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