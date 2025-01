Le TCSP Sénia-Orly prolonge la ligne de bus 393. Son intervalle de passage est de 5 minutes en heure de pointe du matin, et de 15 minutes en heure creuse. L’amplitude horaire du futur TCSP sera de 5h30 à 00h30 du lundi au jeudi, de 05h00 à 01h30 les vendredis, samedis et veilles de fête, et de 06h30 à 00h30 le dimanche.