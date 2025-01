Liaison Gare du Nord – Gare de l’Est – Rencontres voyageurs : quels résultats ?

Dans le cadre de la concertation sur l’amélioration de la Liaison Gare du Nord – Gare de l’Est, l’une des modalités d’information et de recueil d’avis retenue par le STIF et ses partenaires financeurs consistait à aller à la rencontre des voyageurs. Ils ont ainsi organisé quatre rencontres de terrain pour informer et échanger sur le projet avec le plus grand nombre d’usagers. Quels ont été les résultats de ces rencontres ?

Rencontre voyageurs du 7 mars 2017 : le tunnel Château-Landon

Le STIF et ses partenaires sont allés à la rencontre des usagers des transports en commun devant l’entrée du tunnel Château-Landon et de la station de métro ligne 7 du même nom, le 7 mars 2017 entre 17h et 19h30. La plupart des personnes rencontrées ont pris le temps de discuter, même quelques minutes, avec l’équipe-projet. À cette occasion, une cinquantaine de dépliants ont été distribués et 38 personnes ont souhaité laisser une contribution écrite. Les personnes rencontrées ont accueilli positivement le projet, y compris celles qui ne font pas la correspondance régulièrement. Quelques répondants ont fait part de leur impatience que ce projet, dont ils entendent parler depuis longtemps, aboutisse. Les objectifs de l’amélioration de la liaison sont apparus comme évidents à la plupart des participants. Parmi les atouts principaux du projet, les voyageurs ont estimé que le prolongement du tunnel va entrainer un gain de temps indéniable pour tous ceux qui effectuent la correspondance. Les liaisons verticales ont été très appréciées pour permettre aux personnes à mobilité réduite de faire la correspondance sans être obligées de prendre le métro. Les riverains et voyageurs qui font la correspondance à pied verraient d’un bon œil l’amélioration de la liaison de surface : plus agréable, plus pratique. Quelques répondants ont évoqué spontanément la piétonisation potentielle de la rue d’Alsace.

Rencontre voyageurs du 9 mars 2017 : l’escalier monumental de la rue d’Alsace

Le STIF et ses partenaires sont allés à la rencontre des usagers des transports en commun au niveau de l’escalier monumental de la rue d’Alsace, le 9 mars 2017 entre 17h et 19h00. Ici encore, de nombreuses personnes rencontrées ont pris le temps de discuter avec l’équipe-projet. Environ 200 dépliants ont été distribués et 40 personnes ont souhaité laisser une contribution écrite. Les personnes rencontrées ont accueilli positivement le projet, notamment les riverains et les commerçants de la rue d’Alsace. Des usagers des lignes du réseau francilien et quelques usagers des grandes lignes SNCF ont donné leur avis. Le projet est surtout opportun pour l’amélioration de la liaison piétonne de surface entre les deux gares et pour les gains de temps qu’il permettra pour ceux qui effectuent la correspondance. Parmi les atouts principaux du projet, les voyageurs ont estimé que le réaménagement de la rue d’Alsace permettra d’apporter des solutions aux nombreuses nuisances qu’elle abrite (olfactives, sonores, sentiment d’insécurité) et de redorer l’image du quartier qui est une « vitrine » de Paris pour les touristes qui arrivent des deux gares. Les liaisons verticales ont été très appréciées dans la mesure où elles apporteraient des solutions alternatives à l’escalier monumental, peu pratique pour les personnes à mobilité réduite. Le prolongement du tunnel Château-Landon a également été évoqué par des usagers qui estiment qu’il leur fera gagner du temps lorsqu’ils effectuent la correspondance entre les deux gares et que ce sera plus agréable par temps de pluie notamment.

Rencontre voyageurs du 14 mars 2017 : zone Transiliens de la Gare de l’Est

Le STIF et ses partenaires sont allés à la rencontre des usagers des transports en commun devant la zone Transilien à la Gare de l’Est, le 14 mars 2017 entre 17h et 19h00. La plupart des personnes rencontrées étaient pressées de prendre leur train. Environ 200 dépliants ont été distribués et 25 personnes ont souhaité laisser une contribution écrite. Les personnes rencontrées ont accueilli positivement le projet, jugé cohérent et bien pensé. La plupart des voyageurs rencontrés effectuent la correspondance en métro, par commodité, pour gagner du temps ou par peur de se perdre entre les deux gares. Selon eux, le projet d’amélioration de la liaison de surface est nécessaire, notamment sur le plan de la signalétique que beaucoup ont jugé insuffisante dans le secteur. Les liaisons verticales sont très appréciées et même considérées comme nécessaires si on veut vraiment améliorer la liaison entre les deux gares pour tous les types de voyageurs. Le prolongement du tunnel Château-Landon est salué pour le gain de temps qu’il apportera aux voyageurs des trains Transilien au départ et à l’arrivée de la Gare de l’Est en correspondance vers la Gare du Nord.

Rencontre voyageurs du 21 mars 2017 : la verrière en Gare du Nord

Le STIF et ses partenaires sont allés à la rencontre des usagers des transports en commun sous la verrière de la Gare du Nord, le 21 mars 2017 entre 17h et 19h00. Environ 300 dépliants ont été distribués et 33 personnes ont souhaité laisser une contribution écrite. Les personnes rencontrées ont accueilli positivement le projet. La plupart d’entre elles effectuent régulièrement la correspondance entre les deux gares, souvent en métro, et verraient d’un bon œil l’amélioration de la liaison de surface, peu attractive, et le prolongement de la liaison souterraine, peu connue. La mise en place de liaisons verticales a été très appréciée tant elle nécessaire pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’effectuer la correspondance plus facilement qu’à l’heure actuelle. Cependant, quelques point d’attention ont été soulevés. Plusieurs voyageurs rencontrés ont expliqué qu’ils continueraient probablement à prendre le métro, surtout en hiver, pour effectuer la correspondance. Le projet devra également veiller à éviter la formation d’embouteillages supplémentaires au croisement La Fayette-Dunkerque-Faubourg Saint-Denis.

L’intégralité des compte-rendus sont disponibles ici !