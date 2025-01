Liaison Gare du Nord – Gare de l’Est – Réunions publiques : que peut-on en retenir ?

Il est ressorti des échanges entre les participants un diagnostic précis du quartier et quelques pistes d’améliorations. Les participants ont beaucoup insisté sur la nécessité de mettre en place des liaisons verticales entre le bas et le haut de la rue d’Alsace et ont évoqué les nombreuses nuisances sonores et olfactives qu’ils subissent quotidiennement dans cet espace. De manière générale, les participants se sont dits favorables à la mise en place d’un nouvel équilibre qui donne la priorité aux piétons et aux vélos vis-à-vis des deux roues et des voitures dans les rue d’Alsace et de Dunkerque mais aussi devant les parvis Alsace et Magenta. L’amélioration des circulations piétonnes, qui posent problème à certains carrefours, a été identifiée comme un des enjeux majeurs du projet. La liaison piétonne est également très mal indiquée et des efforts seraient souhaitables concernant la signalétique. À propos du tunnel, la liaison souterraine entre Gare du Nord et Gare Magenta est souvent empruntée par les riverains présents, contrairement au tunnel Château-Landon mal signalé et utilisé uniquement par des habitués.

Atelier sur l’aménagement de la liaison piétonne – Mardi 28 mars

Le second atelier de concertation sur l’amélioration de la liaison entre les Gares du Nord et de l’Est s’est déroulé le 28 mars 2017 à la Mairie du Xème arrondissement. Il avait pour objectifs de permettre aux participants d’appréhender l’aménagement de la liaison piétonne mais aussi celui du prolongement du tunnel Château-Landon.

Les 30 participants ont réfléchi collectivement aux questions qui leur étaient soumises sur différentes thématiques. À partir d’images de références et d’un plan du projet, ils étaient invités à exprimer leur ressenti d’aujourd’hui et leurs pistes d’amélioration pour demain.

La rue d’Alsace, ses nuisances (squat, insalubrité, incivilités), son attractivité potentielle et les pistes d’améliorations à envisager (présence policière, remplacement des bars par des commerces de proximité, végétalisation, piétonisation totale ou partielle) a fait l’objet de très nombreux commentaires. Les participants ont également évoqué la nécessité d’améliorer les parvis des deux gares et les circulations piétonnes, notamment aux carrefours Dunkerque / Faubourg Saint-Denis / La Fayette et Aqueduc / La Fayette / Alsace. La liaison entre les deux gares devrait également être plus lisible et explicite pour les voyageurs, grâce par exemple à un marquage au sol clair et durable. Il s’agirait de donner envie aux passants (riverains, voyageurs, touristes confondus) de profiter du quartier en donnant une identité forte et valorisante à la liaison entre les deux gares.

L’intégralité des compte-rendus sont disponibles ici!