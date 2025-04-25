Pôle - Gare

Nouvelle liaisonGare du Nord - Gare de l'Est

La concertation de 2017

Bilan de la concertation

Juin 2017

Délibération d'approbation du bilan de la concertation

28 juin 2017

Compte-rendus des rencontres

Rencontre de terrain - Château-Landon

Mars 2017

Rencontre de terrain - Escalier monumental de la rue d'Alsace

Mars 2017

Rencontre de terrain - Gare de l'Est

Mars 2017

Rencontre de terrain - Gare du Nord

Mars 2017

Réunion publique "Le projet en marchant"

Mars 2017

Réunion publique "L'aménagement de la liaison piétonne"

Mars 2017

Les documents de la concertation et les scénarios d'aménagement présentés

Dossier d'objectifs et de caractéristiques principales (DOCP)

Octobre 2015

Scénario A

Scénario B

Scénario C