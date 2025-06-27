Nouvelle liaisonGare du Nord - Gare de l'Est
Photos
Mis à jour le
La liaison entre la rue d'Alsace haute et la rue d'Alsace basse
- Le nouvel escalier mécanique entre la rue d'Alsace basse et la rue d'Alsace haute. © Île-de-France Mobilités
- Le nouvel escalier mécanique entre la rue d'Alsace basse et la rue d'Alsace haute. © Île-de-France Mobilités
- Le nouvel escalier mécanique entre la rue d'Alsace basse et la rue d'Alsace haute. © Île-de-France Mobilités
- Le nouvel ascenseur entre la rue d'Alsace basse et la rue d'Alsace haute. © Île-de-France Mobilités
- Le nouvel ascenseur entre la rue d'Alsace basse et la rue d'Alsace haute. © Île-de-France Mobilités