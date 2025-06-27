Pôle - Gare

Nouvelle liaisonGare du Nord - Gare de l'Est

Photos

La liaison entre la rue d'Alsace haute et la rue d'Alsace basse

  • Le nouvel escalier mécanique entre la rue d'Alsace basse et la rue d'Alsace haute. © Île-de-France Mobilités
  • Le nouvel ascenseur entre la rue d'Alsace basse et la rue d'Alsace haute. © Île-de-France Mobilités
Les aménagements de voirie en surface

L'articulation surface-souterrain

  • L'accès au passage souterrain Château-Landon depuis la rue d'Alsace. © Valentine Pedoussat
  • L'accès au passage souterrain Château-Landon depuis la rue d'Alsace. © Île-de-France Mobilités
  • La cour rez-de-quai. © Valentine Pedoussat