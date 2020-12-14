ProlongementSaint-Lazare > Mairie de Saint-Ouen

La ligne de métro 14, entièrement automatique, reliait Olympiades (Paris 13e) à Saint-Lazare (Paris 8e). Le prolongement au nord jusqu’à Mairie de Saint-Ouen (93) a pour objectif de désaturer le la ligne de métro 13 en desservant les quartiers du nord-ouest métropolitain. Il prévoit la création de deux stations à Paris (Pont Cardinet et Porte de Clichy), de deux stations à Clichy-la-Garenne et Saint-Ouen (Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen) et d’un site de maintenance et de remisage à Saint-Ouen dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Docks.

En parallèle du prolongement, les stations de la ligne 14 ont été modernisées pour s’adapter aux nouveaux trains plus capacitaires et accueillir dans les meilleures conditions les nouveaux voyageurs.