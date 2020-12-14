Métro

ProlongementSaint-Lazare > Mairie de Saint-Ouen

La ligne de métro 14, entièrement automatique, reliait Olympiades (Paris 13e) à Saint-Lazare (Paris 8e). Le prolongement au nord jusqu’à Mairie de Saint-Ouen (93) a pour objectif de désaturer le la ligne de métro 13 en desservant les quartiers du nord-ouest métropolitain. Il prévoit la création de deux stations à Paris (Pont Cardinet et Porte de Clichy), de deux stations à Clichy-la-Garenne et Saint-Ouen (Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen) et d’un site de maintenance et de remisage à Saint-Ouen dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Docks.
En parallèle du prolongement, les stations de la ligne 14 ont été modernisées pour s’adapter aux nouveaux trains plus capacitaires et accueillir dans les meilleures conditions les nouveaux voyageurs.

Une rame de métro à quai à la station Mairie de Saint-Ouen sur la ligne 14
État
Région Île-de-France
Département des Hauts-de-Seine
Département de la Seine-Saint-Denis
Ville de Paris
Société des Grands Projets
RATP
Île-de-France Mobilités

Chiffres-Clés

96 100 habitants

et 72 000 emplois desservis

5,8 km

de nouvelles voies

3 communes

desservies

12 500

voyageurs quotidiens en heure de pointe le matin sur le prolongement

4

nouvelles stations

1 min 45

entre chaque métro en heure de pointe

Calendrier

Financement et acteurs
  1. 2010
    Concertation avec garant
  2. 2011
    Schéma de principe
  3. 2012
    Enquête publique, déclaration d'utilité publique (DUP) et avant-projet
  4. 2013
    Études détaillées
  5. 2014-2019
    Travaux
  6. 14 décembre 2020
    Mise en service du prolongement

Lire le dossier de presse sur l'inauguration

14 décembre 2020