Financement et acteurs
Acteurs
Les maîtres d’ouvrage conjoints du projet sont Île-de-France Mobilités et la RATP.
Île-de-France Mobilités, autorité organisatrice de la mobilité durable en Île-de-France :
- veille à la qualité du maillage du nouveau réseau (correspondances et gares)
- pilote la coordination des études d’interconnexions ferroviaires,
- étudie l’évolution du réseau de bus en lien avec les collectivités,
- finance l’exploitation.
Financement
L'infrastructure
1380 millions d'euros (valeur 2012) financée par la Société des Grands Projets (SGP)(58,9%), la Ville de Paris (21,3%), la Région Île-de-France (13,6%), le département des Hauts-de-Seine (3,1%) et le département de la Seine-Saint-Denis (3,1%).
Le matériel roulant
619 millions d'euros (valeur 2015) financé par Île-de-France Mobilités à 100%
L'exploitation
financée par Île-de-France Mobilités à 100%