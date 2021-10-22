Métro

ProlongementSaint-Lazare > Mairie de Saint-Ouen

Financement et acteurs

Acteurs

Les maîtres d’ouvrage conjoints du projet sont Île-de-France Mobilités et la RATP.

Île-de-France Mobilités, autorité organisatrice de la mobilité durable en Île-de-France :

  • veille à la qualité du maillage du nouveau réseau (correspondances et gares)
  • pilote la coordination des études d’interconnexions ferroviaires,
  • étudie l’évolution du réseau de bus en lien avec les collectivités,
  • finance l’exploitation.
Financement
L'infrastructure

1380 millions d'euros (valeur 2012) financée par la Société des Grands Projets (SGP)(58,9%), la Ville de Paris (21,3%), la Région Île-de-France (13,6%), le département des Hauts-de-Seine (3,1%) et le département de la Seine-Saint-Denis (3,1%).

Le matériel roulant

619 millions d'euros (valeur 2015) financé par Île-de-France Mobilités à 100%

Île-de-France Mobilités
L'exploitation

financée par Île-de-France Mobilités à 100%

Île-de-France Mobilités